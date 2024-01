Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lucid. Zuletzt wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 3,50 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 3,50 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 127.092 Stück gehandelt.

Bei 13,04 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 272,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Am 20.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 27,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 195,46 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lucid am 21.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Lucid-Anleger Experten zufolge am 19.02.2025 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Abschläge

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Verluste