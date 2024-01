Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Um 16:08 Uhr stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 3,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 3,77 USD. Bei 3,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 14.625.171 Stück.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 263,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,54 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 137,81 USD im Vergleich zu 195,46 USD im Vorjahresquartal.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 vorlegen. Am 19.02.2025 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,361 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

