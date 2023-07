Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 7,54 USD.

Um 12:01 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,54 USD zu. Zuletzt wechselten 276.729 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 20,62 USD erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 63,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2023). Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 38,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid ließ sich am 08.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,68 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,371 USD ausweisen wird.

