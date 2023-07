Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 6,80 EUR.

Das Papier von Lucid legte um 09:13 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 6,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Lucid-Aktie bis auf 6,80 EUR. Bei 6,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.112 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 20,29 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 198,44 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 08.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149,43 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 159,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,68 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 07.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,371 USD je Lucid-Aktie.

