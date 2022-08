Lucid Aktie News: Lucid am Vormittag tiefrot

Aktuelle Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine, die Inflation und steigende Energiepreise sorgen für Turbulenzen an den Märkten. Welche Geldanlagen und Strategien Ihnen helfen, durch diese volatilen Zeiten zu kommen, erfahren Sie im Online-Seminar morgen ab 18 Uhr .

Heute im Fokus

Nach Euroraum-Inflationsdaten: DAX gibt nach -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa geht bei ITA-Übernahme leer aus -- GAZPROM stoppt erneut Gaslieferungen -- SAP, Twitter, BMW im Fokus

JPMorgan stockt Kursziel für Bayer auf. Jefferies passt Bewertung für Sixt-Stammaktien an. ABBs Turbolader-Sparte Accelleron will Gewinn größtenteils für Dividendenzahlung verwenden. ConvaTec, F&C & Co.: Offenbar vier Wechsel in FTSE 100. Goldman Sachs warnt vor britischer Inflationsrate von mehr als 20 Prozent. Skoda präsentiert neuen Markenauftritt und Studie Vision 7S.