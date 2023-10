Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Lucid

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,09 USD zu.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,09 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 50.634 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 17,81 USD erreichte der Titel am 28.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 335,45 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,98 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,69 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lucid ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 150,87 USD – ein Plus von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 97,34 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Am 05.11.2024 wird Lucid schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,494 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

