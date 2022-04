Lucid Drone Technologies verwendet T-Mobile zum Betrieb kommerzieller Reinigungsdrohnen

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) gab heute bekannt, dass Lucid Drone Technologies den Un-Carrier als exklusiven Anbieter von IoT-Konnektivität und -Management für seine Flotte industrieller Sprühdrohnen gewählt hat. Lucid Drone Technologies und T-Mobile kooperieren, um Wartungsteams und Außenreinigungsfirmen durch die Verwendung von Drohnentechnologie für risikoreiche Wartungsarbeiten wie Außenreinigungsarbeiten und das Waschen von Hochhausfenstern aus der Gefahrenzone zu bringen. Zudem planen die Unternehmen, in Zukunft das branchenführende 5G-Netz von T-Mobile zu nutzen, um Drohnen über die Sichtlinie hinaus zu fliegen und Funktionen mit hohem Datenverbrauch wie Video-Streaming zu betreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220424005110/de/

Lucid Drone Technologies has chosen T-Mobile as the exclusive provider of IoT connectivity and management for their growing fleet of industrial spraying drones that provide commercial cleaning services.

Eine bahnbrechende Neuerung für die Sicherheit von Wartungsteams

Gewerbliche Immobilienverwaltungen und Bauträger tätigen bedeutende Investitionen, um die Sicherheit von Wartungsteams zu gewährleisten. Teure Haftpflichtversicherungsprämien und Ausrüstungskosten bewegen die Leiter von Einrichtungen dazu, nach neuen und kostengünstigen Lösungen zu suchen. Treten Sie Lucid Drone Technologies bei, dem Pionier im Bereich der industriellen Sprühdrohnen, und dem Un-Carrier, um ein neues Produkt zu entwickeln: Drohnen, die für die Reinigung von Gebäudeaußenflächen und Fenstern ausgerüstet sind.

Die nächste Generation industrieller Sprühdrohnen von Lucid Drone Technologies, betrieben von T-Mobile for Business, kann die Außenreinigung von Oberflächen und Fenstern kommerzieller Gebäude übernehmen, darunter Stadien und Arenen im Freien, Hotels und Universitätsgebäude. Das heißt, Wartungsteams können einige risikoreiche Aufgaben meiden und sich auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren, was ihre Sicherheit steigert.

IoT treibt die Zukunft der industriellen Sprühdrohnentechnologie an

Das T-Mobile-Netz ermöglicht den industriellen Sprühdrohnen von Lucid Drone Technologies den Austausch von Flugdaten in Echtzeit, Informationen zur Batterienutzung, Hardware-Diagnosen sowie die Bereitstellung von Firmware- und Software-Updates. Zudem kann Lucid Drone Technologies mit dem T-Mobile-Kontrollzentrum die Konnektivität seiner industriellen Sprühdrohnen einsehen und kontrollieren. Mit den Funktionen zur Automatisierung und Bereitstellung der IoT-Plattform von T-Mobile kann Lucid Drone Technologies die Inbetriebnahme seiner wachsenden Flotte ganz einfach beschleunigen. Lucid Drone Technologies wird einen nahezu in Echtzeit erfolgenden Einblick in alle seine industriellen Sprühdrohnen haben, da das Kontrollzentrum von T-Mobile die Netzbedingungen und das Geräteverhalten überwachen kann.

Zu Beginn wird T-Mobile for Business 4G-LTE-Konnektivität für die industriellen Sprühdrohnen von Lucid Drone Technologies zur Verfügung stellen und damit landesweit eine zuverlässige Verbindung bieten. Lucid Drone Technologies plant, das 5G-Netz des Un-Carriers schon bald für fortgeschrittene Anwendungsfälle wie den Zugang zum Netzbetriebszentrum, Live-Video-Streaming und Remote-Pilotierung einzusetzen. T-Mobile ist als größtes und schnellstes 5G-Netz Amerikas in der Lage, das Potenzial des IoT in vollem Umfang auszuschöpfen und die Einführung zu fördern – und damit den Weg für neue Drohnenanwendungen zu ebnen, die auf niedrige Latenzzeiten, Hochgeschwindigkeitsdaten sowie standort- und ortsbezogene Dienste in Echtzeit angewiesen sind.

"Bei Lucid Drone Technologies haben wir uns dazu verpflichtet, Roboterlösungen anzubieten, mit denen unsere Kunden Aufgaben, die früher eintönig, schmutzig und gefährlich waren, auf eine sicherere, schnellere und intelligentere Weise erledigen können", sagte Andrew Ashur, CEO von Lucid Drone Technologies. "Mit T-Mobile können wir unseren Kunden nicht nur die höchste Qualität an Echtzeit-Support und Konnektivität bieten, sondern das Unternehmen verfügt auch über beeindruckende 5G-Fähigkeiten, mit denen wir die Grenzen der verantwortungsvollen Robotik verschieben können."

"Lucid Drone Technologies ist ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Kunden, der Originalität und neue Technologien benutzt, um komplizierte Probleme zu lösen", sagte Callie Field, President, T-Mobile Business Group. "Es passiert nicht oft, dass man mit solchen Vordenkern zusammenarbeitet, und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Technologie anbieten können, um ihre Visionen zu verwirklichen."

Für weitere Informationen über Lucid Drone Technologies besuchen Sie bitte: www.luciddronetech.com

Weitere Informationen über IoT von T-Mobile for Business finden Sie unter: www.t-mobile.com/business/solutions/iot

Folgen Sie dem offiziellen Twitter Newsroom von T-Mobile @TMobileNews und bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Unternehmensnachrichten.

Das schnellste Netz basierend auf dem Median der gesamten 5G-Geschwindigkeiten gemäß einer Analyse von Ookla® auf Basis von 5G-Download-Daten von Speedtest Intelligence® für Q1 2022. Ookla-Markenzeichen unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.

Über T-Mobile

T-Mobile U.S., Inc. (NASDAQ: TMUS) ist der Supercharged-Un-carrier der USA und liefert ein modernes 4G LTE- und transformatives landesweites 5G-Netz, das zuverlässige Konnektivität für alle bieten wird. Die Kundschaft von T-Mobile profitiert von der beispiellosen Kombination des Unternehmens aus Wert und Qualität, seinem unerschütterlichen Engagement für das bestmögliche Serviceerlebnis und seinem unumstrittenen Streben nach Veränderung, das für Wettbewerb und Innovation im Mobilfunk und darüber hinaus sorgt. T-Mobile hat seinen Sitz in Bellevue, Washington, USA. Das Unternehmen liefert Services über seine Tochtergesellschaften und unterhält seine Vorzeigemarken T-Mobile, Metro by T-Mobile und Sprint. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.t-mobile.com.

Über Lucid Drone Technologies

Lucid Drone Technologies ist ein Robotikunternehmen mit Sitz in Charlotte, NC, das aktuell industrielle Sprühdrohnen für arbeitsintensive Arbeiten entwickelt und baut. Lucid Drone Technologies wurde im Jahre 2018 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, eine sicherere, schnellere und intelligentere Alternative zu den herkömmlichen langweiligen, schmutzigen und gefährlichen Arbeiten zu bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220424005110/de/