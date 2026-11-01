Lucky Cement präsentierte Quartalsergebnisse

01.11.26 06:35 Uhr

Lucky Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte Lucky Cement ebenfalls ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Lucky Cement mit einem Umsatz von insgesamt 475,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 437,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,66 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net