Lübecker Bucht: Erste Strandkörbe werden abgebaut

HAMBURG (dpa-AFX) - An der Lübecker Bucht werden die Strandkörbe weniger. Die Vermieter beginnen, ihre Körbe abzubauen. Es werde feuchter und das sei nicht gut für ihre Körbe, erklärt Natascha Diestel-Babakerd. Sie zeigte sich über die Saison in Timmendorfer Strand zufrieden. Diestel-Babakerd baut ihre Strandkörbe mithilfe eines Traktors ab, der die schweren Körbe mit seiner Gabel direkt am Strand auf einen Anhänger hebt.

Andere wie Katja Frank in Niendorf ziehen die Körbe mit Karren auf die Promenade. Dort werden sie dann eingepackt und kommen ins Winterlager. Bei der Strandkorbvermietung Wegner in Niendorf geht es erst am Montag mit dem Abbau los.

Hunde statt Strandkörbe

Bis zum 15. September müssen Strandkörbe für die Touristen am Strand zur Verfügung stehen. Spätestens zum 1. Oktober bauen die meisten ihre Körbe ab, auch weil ab dann die Hunde am Strand freilaufen dürfen und gerne ihre Duftmarke an den Körben hinterlassen. Das schätzen die meisten Strandkorbvermieter und -vermieterinnen natürlich nicht./tm/DP/he