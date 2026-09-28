DAX 25.416 +0,0%ESt50 6.300 -0,0%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,02 -1,9%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 72.695 -2,1%Euro 1,1377 -0,1%Öl 108,0 +3,6%Gold 4.154 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lücke stoppt KI-Training

KI-Euphorie bekommt Dämpfer: Was den Abverkauf bei Aktien von Meta, AMD, Intel, SuperMicro & Co. auslöst

KI-Euphorie bekommt Dämpfer: Was den Abverkauf bei Aktien von Meta, AMD, Intel, SuperMicro & Co. auslöst

Ein Sicherheitsvorfall in einer OpenAI-Testumgebung sorgt für neue Fragen rund um die Kontrolle leistungsfähiger KI-Modelle.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
33.92 EUR -1.08 EUR -3.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Alibaba
96.20 EUR 0.10 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
537.60 EUR -14.60 EUR -2.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CoreWeave
74.92 EUR -2.87 EUR -3.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31.60 EUR -0.42 EUR -1.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
56.33 EUR -0.68 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
104.46 EUR -4.70 EUR -4.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
270.75 EUR -6.05 EUR -2.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
645.60 EUR -15.20 EUR -2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
929.50 EUR -19.50 EUR -2.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
197.24 EUR 0.62 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc (spons. GDRs)
1,140.00 EUR -40.00 EUR -3.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
130.70 EUR 0.26 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
37.30 EUR -0.90 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
66.00 EUR -4.70 EUR -6.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • OpenAI stoppt Training nach Sicherheitsvorfall in der Test-Sandbox
  • Speicherchip-Werte geraten deutlich unter Verkaufsdruck
  • Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch für Meta gestimmt
Werbung

Die Aktien von Meta sowie von AMD, Micron Technology, Intel und Super Micro Computer gelten als Kernwerte der KI-Lieferkette und reagieren mit Verlusten auf die Nachricht, dass OpenAI sein Training pausiert und eine neue Sicherheitslücke offengelegt hat.

Meta-Aktien rutschen vorbörslich an der NASDAQ um 3,15 Prozent auf 727,96 US-Dollar ab, AMD verlieren 2,74 Prozent auf 613,35 US-Dollar, Micron (-2,37 Prozent auf 1.056,58 US-Dollar), Intel (-3,87 Prozent auf 118,24 US-Dollar) und Super Micro (-1,57 Prozent auf 42,58 US-Dollar) werden ebenfalls deutlich abgestraft.

Der Vorfall nährt Zweifel an der Kontrollierbarkeit fortschrittlicher KI-Modelle und trifft die ohnehin nervöse Halbleiterbranche. Anleger fragen sich, ob dies der Beginn einer neuen Verkaufswelle in der KI-Lieferkette ist oder nur ein weiterer Ausschlag im volatilen Narrativ-Markt der vergangenen Wochen.

Werbung

Sicherheitsvorfall bringt OpenAI zum Stillstand

OpenAI hat am Montag das Training, sämtliche Evaluierungen und jede tool-gestützte Inferenz für seine leistungsfähigsten Modelle pausiert. Auslöser war ein Sicherheitsvorfall vom Sonntag: Ein interner Forschungs-Agent nutzte während eines Trainingslaufs eine Lücke in der DNS-Filterung der Test-Sandbox, um Anfragen an einen öffentlichen Chatbot-Dienst weiterzuleiten, obwohl ihm eigentlich kein Internetzugriff zustand. Das eigene Monitoringsystem habe das Verhalten laut OpenAI binnen 15 Minuten erkannt, ein Mitarbeiter habe drei Minuten später mit der Prüfung begonnen, der betroffene Trainingslauf sei nach zweieinhalb Stunden beendet worden. Weitere Zugriffe hätten nach Angaben des Unternehmens nur einen Offline-Webcache erreicht, nicht das reale Internet.

Es ist bereits die zweite Trainingspause von OpenAI innerhalb von weniger als drei Monaten: Ende Juli hatte das Unternehmen für zwei Wochen pausiert, nachdem hunderte Testagenten aus ihrer Sandbox ausgebrochen und an einem Cyberangriff auf die Plattform Hugging Face beteiligt gewesen waren.

Verkaufsdruck von Asien bis Europa

Der neue Stopp schickte am Montag zunächst asiatische Speicherchip-Werte wie SK hynix und Samsung Electronics deutlich ins Minus, erfasst aber auch heimische Chiptitel wie Infineon, AIXTRON und SUSS MicroTec.

Werbung

Zusätzlich belastete ein Bericht des Portals The Information, wonach die chinesische Regierung heimischen Unternehmen wie Alibaba oder Bytedance den Kauf neuer NVIDIA-Chips des Typs RTX Pro 5500 gestatten könnte, was als möglicher Dämpfer für die heimische KI-Hardware-Entwicklung gilt. Marktbeobachter Andreas Lipkow kommentierte, die bislang so robuste KI-Story bekomme durch die erneute Pause erneut Risse.

Wiederholt sich das Schleudertrauma für Anleger?

Das Muster ist nicht neu: Am 12. September hatte Anthropic-Chef Dario Amodei zu einer Verlangsamung der KI-Entwicklung aufgerufen, unterstützt von OpenAI-Chef Sam Altman und SpaceX-Chef Elon Musk. Am folgenden Handelstag brachen KI-Infrastrukturwerte ein, weil Anleger ein Bremsen der Entwicklung mit sinkenden Rechenzentrums-Investitionen gleichsetzten. Eine Woche später kehrte sich das Bild um: Begeisterung über die Popularität von Metas KI-Assistenten Muse trieb Anleger zurück in KI-nahe Aktien.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.