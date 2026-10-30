Lufax: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

30.10.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,33 Prozent auf 915,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 903,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lufax hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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