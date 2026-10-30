Lufax: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Lufax hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,70 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,33 Prozent auf 915,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 903,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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