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KI-Offensive sorgt für Optimismus: Macquarie rät zum Einstieg bei dieser Cybersicherheitsaktie

30.03.26 03:47 Uhr
Cybersecurity trifft KI: Warum die NASDAQ-Aktie Okta für Analysten jetzt spannend wird | finanzen.net

Eine neue Analysteneinschätzung sorgt für Aufmerksamkeit bei Okta. Vor allem die Kombination aus Cybersecurity und Künstlicher Intelligenz rückt dabei in den Fokus.

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• Macquarie startet Coverage mit "Outperform"
• KI als zentraler Wachstumstreiber
• Bewertung lässt laut Analysten Spielraum nach oben

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Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement Okta rückt verstärkt in den Fokus institutioneller Investoren, denn eine aktuelle Einschätzung der Investmentbank Macquarie, aus der "Investing" zitiert, sorgt für Rückenwind. Die Analysten haben die Beobachtung der Aktie aufgenommen und trauen dem Titel eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu. Hintergrund für diese optimistische Haltung ist vor allem die strategische Neuausrichtung des Unternehmens im Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie eine robuste Marktstellung in einem zunehmend unsicheren digitalen Umfeld.

Macquarie stuft Okta auf Outperform hoch

In einer aktuellen Mitteilung an die Kunden hat Macquarie die Aktie von Okta mit dem Rating "Outperform" neu bewertet. Die Analysten setzen dabei mit 100 US-Dollar ein Kursziel fest, das ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Handelsniveau impliziert. Laut Macquarie hat Okta die Phase der Konsolidierung nach vergangenen Sicherheitsvorfällen erfolgreich hinter sich gelassen und präsentiert sich nun als schlankeres und effizienteres Unternehmen. Die Experten betonen dabei, dass die fundamentale Nachfrage nach Sicherheitslösungen im Bereich des Identitätsmanagements trotz makroökonomischer Herausforderungen ungebrochen hoch bleibt, da Unternehmen den Schutz ihrer digitalen Infrastrukturen priorisieren müssen.

Künstliche Intelligenz als entscheidender Wachstumshebel

Ein zentraler Pfeiler der positiven Macquarie-Studie ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in das Produktportfolio von Okta. Die Analysten sind davon überzeugt, dass die neuen KI-gestützten Funktionen nicht nur die Effizienz bei der Erkennung von Bedrohungen steigern, sondern auch die Benutzerfreundlichkeit für Administratoren und Endanwender signifikant verbessern. Macquarie sieht Okta hier in einer Vorreiterrolle, da das Unternehmen seine Plattform konsequent darauf ausrichtet, automatisierte Identitätsprozesse durch maschinelles Lernen zu optimieren. Dieser Fokus auf Innovation wird als entscheidender Wettbewerbsvorteil gewertet, der es Okta ermöglichen sollte, Marktanteile von traditionellen Anbietern zu gewinnen.

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Widerstandsfähigkeit in volatilen Marktphasen

Besonders hervorgehoben wird in der Analyse die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. In Zeiten geopolitischer Spannungen und schwankender Indizes suchen Anleger verstärkt nach Unternehmen mit stabilen Cashflows und einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Macquarie weist darauf hin, dass Okta durch sein Abonnement-Modell über eine hohe Vorhersehbarkeit bei den Erträgen verfügt. Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass die aktuelle Bewertung der Aktie das langfristige Wachstumspotenzial, welches sich aus der Kombination von Cybersicherheit und KI-Anwendungen ergibt, noch nicht vollständig widerspiegelt. Damit positioniert sich das Papier aus Sicht der Experten als attraktive Beimischung für technologieorientierte Portfolios.

Okta-Aktie mit Nachholpotenzial

Wie viele andere KI-exponierte Cybersecurity-Titel hat die Okta-Aktie im Jahr 2026 bisher unterdurchschnittlich performt. So haben auch die Aktien von CrowdStrike, Palo Alto Networks und Microsoft seit Jahresstart für Verluste in den Anlegerdepots gesorgt.

Mit dem 100-Dollar-Kursziel von Macquarie hätte die Okta-Aktie noch erhebliches Aufwärtspotenzial: Die Aktie hat am 27.03.2026 an der NASDAQ bei 73,23 US-Dollar geschlossen. Auch andere Analysten scheinen den Titel auf dem derzeitigen Kursniveau als deutlich unterbewertet zu sehen: Das durchschnittliche Kursziel auf TipRanks liegt bei 100,66 US-Dollar.

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Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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