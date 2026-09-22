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Luftangriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen

ADEN (dpa-AFX) - Im Jemen führen Regierungstruppen und ihre Verbündeten weiter heftige Gefechte gegen die Huthi-Miliz. Regierungstruppen flogen nach eigenen Angaben mehrere Luftangriffe auf Stellungen der Huthi in der Provinz Tais. Bei den Angriffen seien Ziele im Süden der Provinz sowie in der Hafenstadt Mokka am Roten Meer getroffen worden, teilte die Regierung mit. Es soll Opfer und Sachschäden gegeben haben.

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Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von saudischen Luftangriffen auf Mokka. Dabei seien sieben Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und sechs weitere verletzt worden, hieß es. Der Sender warf der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, Wohnhäuser angegriffen zu haben. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Al-Masirah meldete darüber hinaus saudische Raketenangriffe auch in der nördlichen Provinz Saada, eine der wichtigsten Hochburgen der Huthi.

Der Konflikt im Jemen ist in den vergangenen Wochen im Zuge des Iran-Krieges neu entfacht worden. Saudi-Arabien kämpft der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen und führt dazu ein Militärbündnis im Jemen an. Auch Saudi-Arabien ist seit der jüngsten Eskalation wieder unter Beschuss der Huthi-Miliz geraten./arj/DP/jha

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