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Luftfahrtaktien

Aktien von MTU, Airbus, Lufthansa & TUI gefragt: Entspannungssignalen im Iran-Konflikt

06.05.26 12:46 Uhr
Aktien von Airbus, MTU und TUI im Aufwind: Deeskalation im Nahost-Konflikt treibt Luftfahrtsektor | finanzen.net

Luftfahrtaktien verbuchen am Mittwoch kräftige Gewinne.

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Airbus SE
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Im starken Gesamtmarkt haben sich die Aktien von MTU Aero Engines am Mittwoch um fast 11 Prozent erholt. Airbus gewannen ebenfalls im DAX fast 5 Prozent. TUI kletterten im MDAX um gut 8 Prozent, Fraport und Lufthansa um mehr als 6 Prozent. Die Luftfahrtbranche profitiert neben dem Rohstoffsektor besonders von Entspannungssignalen im Iran-Krieg.

US-Präsident Donald Trump setzt auf Deeskalation, um einen diplomatischen Durchbruch zu erzielen. Überraschend kündigte er an, den erst am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus "für kurze Zeit" auszusetzen. Während des Stopps von "Projekt Freiheit" solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Für Impulse in dem Konflikt könnte auch das Treffen zwischen Chinas Außenminister Wang Yi mit seinem iranischen Amtskollegen in Peking sorgen.

Bei MTU findet am Donnerstag die Hauptversammlung statt. Auf der Agenda steht insbesondere die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms. Genehmigen lassen will sich der Vorstand den Erwerb von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals bis Mai 2029.

/ag/jha/

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FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Tom Klimmeck / Shutterstock.com

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