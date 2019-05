Luftfahrtaufseher beraten nächste Woche über Boeing 737 MAX

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Asien uneinheitlich -- Fresenius legt große Übernahmen auf Eis -- Dürr bestätigt trotz Gewinnrückgang Prognose -- Pinterest enttäuscht mit ersten Quartalszahlen nach IPO

Delivery Hero & Co unter Druck - Amazon setzt auf Deliveroo. Deutsche-Bank-Großaktionär HNA trennt sich von Vermögensverwalter C-Quadrat. Franzosen bringen sich anscheinend für thyssenkrupp-Werftentochter in Stellung - Aktie verliert deutlich. Maue Geschäfte in Klebstoffsparte belasten UV-Spezialist Dr. Hönle. May wendet Revolte ab.