DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,9%Nas24.468 +1,5%Bitcoin65.471 -0,1%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 ITM Power A0B57L Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland Aktien von Lockheed Martin und Raytheon im Blick: USA geben grünes Licht für Rüstungsverkauf an Deutschland
Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI Meta-Aktie im Blick: Social-Media-Gigant plant offenbar großen Stellenabbau wegen KI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Luftfrachtfirmen fordern bevorzugte Versorgung mit Kerosin

18.04.26 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,35 EUR 0,07 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,05 EUR 0,44 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
25,60 EUR 0,90 EUR 3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts möglicher Flugausfälle durch den stockenden Nachschub von Kerosin fordern Luftfrachtunternehmen eine bevorzugte Versorgung mit Treibstoff. "Wir kommen möglicherweise in eine Situation, dass in Deutschland Kerosin zugeteilt werden muss, wie es in Italien bereits der Fall ist", sagte Claus Wagner, Vorsitzender des Verbands der Air Cargo Abfertiger Deutschlands (Vacad), der "Welt".

"Es droht dann ein Szenario wie in der Corona-Pandemie. Vor allem kleinere Flughäfen werden irgendwann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr angeflogen werden."

Christopher Stoller, Präsident des Aircargo Club Deutschland (ACD), sagte der Zeitung, wenn Kerosin knapp werde, sei eine vorrangige Versorgung der Luftfrachtlogistik ökonomisch zwingend. "Der Luftfrachtsektor fungiert als kritisches Rückgrat globaler Lieferketten und industrieller Wertschöpfung." Wirtschaftliche Stabilität müsse das primäre Ziel sein.

Nach Einschätzung des Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt könnte im Sommer in Deutschland eine dramatische Lage entstehen. "Berlin und Brüssel müssen dann entscheiden, welche Flüge prioritär mit Treibstoff versorgt werden."

Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas wegen der Lage in der Straße von Hormus in den nächsten Wochen knapp werden. "Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen", hieß es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüßten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten./cab/DP/zb

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
17.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.04.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.04.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen