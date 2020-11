Lufthansa-Airlines befördern im 3. Quartal 8,7 Millionen Passagiere

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Airlines der Lufthansa Group haben im dritten Quartal insgesamt 8,7 Millionen Fluggäste befördert, das entspricht gerade mal 20 Prozent des Vorjahres, wie der Konzern bei der Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte. Das Angebot verringerte sich auf 22 Prozent des Vorjahresniveaus. Der Sitzladefaktor lag bei 53 Prozent und damit 33 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

Das Frachtangebot sank wegen des Wegfalls von Ladekapazitäten in Passagierflugzeugen, der so genannten "Bellyfracht", um 47 Prozent. Der Rückgang der verkauften Frachtkilometer lag in den drei Monaten bei 34 Prozent. Darin spiegelt sich ein um 14 Prozentpunkte höherer Nutzladefaktor von 73 Prozent wider.

