Lufthansa-Airlines fliegen vorerst doch nicht nach Dubai
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FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der geplanten Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai hat die Lufthansa-Gruppe das Ziel in den Arabischen Emiraten doch wieder vom Flugplan gestrichen. Als Grund wurde die "aktuelle Lage und der Lageausblick im Nahen Osten" genannt.
Eigentlich war geplant, dass die Gruppen-Airlines Swiss und Lufthansa mit dem Wechsel zum Winterflugplan am 25. Oktober das Ziel wieder anfliegen. Eurowings sollte am 1. November folgen.
Die Direktflugtochter hatte bereits vor einigen Tagen die geplanten Dubai-Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn gestrichen, wenn auch unter dem Hinweis auf die hohen Kerosinkosten. Nun fallen auch die täglichen Verbindungen aus Berlin zunächst weg. Lufthansa strebt jetzt den 25. November an, um Dubai wieder anzufliegen. Die Flüge waren wegen des Iran-Kriegs im März eingestellt worden./ceb/DP/mis
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