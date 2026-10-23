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Lufthansa-Airlines fliegen vorerst doch nicht nach Dubai

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Lufthansa AG
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Charts | News | Analysen

FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der geplanten Wiederaufnahme ihrer Flüge nach Dubai hat die Lufthansa-Gruppe das Ziel in den Arabischen Emiraten doch wieder vom Flugplan gestrichen. Als Grund wurde die "aktuelle Lage und der Lageausblick im Nahen Osten" genannt.

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Eigentlich war geplant, dass die Gruppen-Airlines Swiss und Lufthansa mit dem Wechsel zum Winterflugplan am 25. Oktober das Ziel wieder anfliegen. Eurowings sollte am 1. November folgen.

Die Direktflugtochter hatte bereits vor einigen Tagen die geplanten Dubai-Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn gestrichen, wenn auch unter dem Hinweis auf die hohen Kerosinkosten. Nun fallen auch die täglichen Verbindungen aus Berlin zunächst weg. Lufthansa strebt jetzt den 25. November an, um Dubai wieder anzufliegen. Die Flüge waren wegen des Iran-Kriegs im März eingestellt worden./ceb/DP/mis

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.10.26 Lufthansa Buy UBS AG
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

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