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Lufthansa-Airlines verlängern Flugstopp nach Tel Aviv bis 9. April

17.03.26 15:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,88 EUR 0,06 EUR 0,77%
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DOW JONES--Die Airlines der Lufthansa Group verlängern die Aussetzung ihrer Flüge nach Tel Aviv in Israel wegen der aktuellen Situation im Nahen Osten und den damit verbundenen massiven Einschränkungen des Luftverkehrs um eine Woche bis zum 9. April. Zudem stellt die Kernmarke Lufthansa Flüge von und nach Riad aus operativen Gründen bis einschließlich 5. April aus, wie der Konzern mitteilte. Linienflüge der Tochter Ita Airways in die saudi-arabische Hauptstadt finden weiterhin statt.

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Flüge nach Dubai, Abu Dhabi und Dammam sowie nach Erbil und Beirut sind bis einschließlich 28. März ausgesetzt. Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran bis einschließlich 30. April.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 10:38 ET (14:38 GMT)

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