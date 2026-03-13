Nach dem Ende des zweitägigen Streiks der Lufthansa-Piloten ist der Flugbetrieb nach Unternehmensangaben am Samstag normal angelaufen. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus Ulta Beauty-Aktie bricht ein: Prognose für das Umsatzwachstum in diesem Jahr enttäuscht. Vincorion-IPO: Rüstungszulieferer legt Angebotspreis fest. Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm. Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt. KWS SAAT: Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032 verlängert. TotalEnergies: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost.

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