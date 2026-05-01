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Heute im FokusWarten auf NVIDIA-Bilanz: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- Mercedes-Benz, Alphabet, RENK im Fokus
JPMorgan geht auf Kundenfang auf deutschem Markt. Commerzbank-Hauptversammlung im Zeichen des Abwehrkampfes. Heidelberg Materials erwirbt Beteiligung an AmeriTex Pipe & Products. Blackstone zieht sich aus möglichem Kauf von Ströer zurück.
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