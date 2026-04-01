Bei der Lufthansa legen die Flugbegleiter am (heutigen) Freitag den Betrieb lahm - mit Folgen für Tausende Reisende. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus DHL: HV soll Unternehmensstruktur-Vereinfachung zustimmen. Geely: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg. Verbraucherpreise ziehen an: Energie verteuert sich kräftig. Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Goldpreis: Zweiter Wochengewinn in Folge möglich. Iberdrola: Versorger baut Anteil an Neoenergia auf 98 Prozent aus.

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