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Lufthansa-Aktie: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach

17.05.26 16:48 Uhr

Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne erwägt laut einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung", ihren Anteil an der deutschen Lufthansa weiter auszubauen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel