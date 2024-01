Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 8,05 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 14:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 8,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,05 EUR. Bei 8,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.709.029 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 23,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,45 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 02.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,00 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.275,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

