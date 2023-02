Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag seitwärts

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,72 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,75 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,69 EUR ein. Mit einem Wert von 9,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.291.582 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,25 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,14 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,35 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,731 EUR im Jahr 2022 aus.

