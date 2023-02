Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit KursVerlusten

Um 04:22 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 9,67 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,63 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.464.739 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,89 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,28 Prozent hinzugewinnen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 84,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,35 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 27.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,731 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

