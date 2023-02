Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stabil

Mit einem Kurs von 9,72 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,73 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 9,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 121.773 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 9,89 EUR. 1,74 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 85,10 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,35 EUR.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,731 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

