Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,69 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 7,69 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,67 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.448 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 31,12 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 15,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,33 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent auf 10.275,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Lufthansa die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Lufthansa-Aktie.

