Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 6,81 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 6,81 EUR. Bei 6,84 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.149.716 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,75 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 20,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,299 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,41 EUR angegeben.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte Lufthansa die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

