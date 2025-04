Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 6,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,78 EUR. Zuletzt wechselten 279.185 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 20,04 Prozent wieder erreichen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,80 Prozent.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,298 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,41 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

