Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag freundlich

Die Lufthansa-Aktie konnte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 9,73 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,74 EUR. Mit einem Wert von 9,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.542.205 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,14 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,68 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.068,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.207,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

