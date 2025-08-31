DAX23.996 +0,4%ESt505.365 +0,2%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Aktie im Fokus

Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag auf rotes Terrain

01.09.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,92 EUR -0,10 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,94 EUR nach. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,93 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 601.407 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 5,67 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 30,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,297 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,17 EUR aus.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

