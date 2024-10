Aktienentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

01.10.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 6,67 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 6,67 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.416 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 06.12.2023 markierte das Papier bei 8,59 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,79 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,237 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,19 EUR. Am 31.07.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt. Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,859 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

