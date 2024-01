Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Dienstagmittag ein

Lufthansa im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 7,88 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 7,88 EUR nach. Bei 7,86 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,93 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.579.602 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 41,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,34 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 10,45 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.275,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

