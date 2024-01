Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 7,79 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 7,79 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,75 EUR ab. Bei 7,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.031.749 Lufthansa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 43,28 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,38 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,45 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 02.11.2023. Es stand ein EPS von 1,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,53 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

