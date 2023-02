Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag gefragt

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Bei 9,75 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 9,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128.811 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,89 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 85,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,35 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 5.207,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,731 EUR im Jahr 2022 aus.

