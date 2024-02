Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 7,88 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 7,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 8,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.712.614 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 10,33 EUR.

Lufthansa ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.275,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,53 EUR je Aktie.

