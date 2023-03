Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 9,82 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 9,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.146.704 Lufthansa-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 1,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,25 EUR am 07.03.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 86,97 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,68 EUR angegeben.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,747 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

