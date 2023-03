Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Nachmittag

Um 04:07 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,86 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 9,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.761.300 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,96 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 87,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,68 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,747 EUR je Aktie.

