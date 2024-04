Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Dienstagmittag

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 7,19 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 7,19 EUR ab. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,29 EUR. Bisher wurden heute 1.497.342 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 10,49 EUR markierte der Titel am 05.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,84 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,68 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.741,00 EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lufthansa am 30.04.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Lufthansa.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie.

