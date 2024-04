Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 7,13 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 7,13 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,13 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,29 EUR. Zuletzt wechselten 3.069.650 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 10,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 46,99 Prozent zulegen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,51 EUR ab. Abschläge von 8,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,328 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,83 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 07.03.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.741,00 EUR – eine Minderung von 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

