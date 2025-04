Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 6,61 EUR.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,61 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,56 EUR ab. Bei 6,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.324.620 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,41 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 22,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,299 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,41 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.04.2025 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.05.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,13 EUR je Aktie.

