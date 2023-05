Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,72 EUR

0,03% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 9,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.337.758 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.07.2022 (5,31 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 85,64 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,68 EUR aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Lufthansa-Aktie zieht an: Lufthansa tauscht tausende Flugzeugsitze aus

Lufthansa-Aktie schwächer: Lufthansa kündigt Flugtestprogramm für Klimadaten an - Kritik an Treibstoffquoten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com