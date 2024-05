Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Donnerstagmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 6,85 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,85 EUR zu. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,88 EUR zu. Mit einem Wert von 6,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.504.193 Stück.

Bei 9,93 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 45,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 6,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,279 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,99 EUR.

Am 07.03.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,88 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,76 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

