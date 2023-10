Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 7,56 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 7,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,56 EUR. Bei 7,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97.062 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,60 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 26,98 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,61 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 9.389,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.462,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Lufthansa am 02.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

