Lufthansa Aktie News: Lufthansa springt am Nachmittag hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,7 Prozent auf 7,08 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,7 Prozent auf 7,08 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,13 EUR. Mit einem Wert von 6,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.648.939 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 57,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 6,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,97 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,08 EUR an.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9.389,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10.068,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 27.02.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

