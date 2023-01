Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag höher

Um 04:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 7,92 EUR. Bei 8,03 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,86 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.755.538 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.12.2022 auf bis zu 8,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 50,88 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,86 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,527 EUR fest.

