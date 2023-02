Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 12:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 9,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,96 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,84 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 9,88 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.126.290 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,96 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,65 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,48 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,35 EUR.

Lufthansa gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,756 EUR in den Büchern stehen haben wird.

