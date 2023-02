Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Nachmittag

Das Papier von Lufthansa befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 9,88 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.150.404 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 9,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 88,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,35 EUR aus.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,756 EUR je Aktie belaufen.

