Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 6,19 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 6,19 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,08 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.391.309 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2024 auf bis zu 8,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,08 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,242 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Lufthansa am 06.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,873 EUR je Aktie aus.

